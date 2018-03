La reunión más esperada de ‘Pequeñas Mentirosas’ ha tenido lugar

Ha pasado casi un año desde que todos los misterios de Pequeñas Mentirosas quedaran resueltos. La serie, que llevaba en antena desde 2010, puso punto y final en junio de 2017 tras 160 episodios. ¡Casi nada!

Ahora, mientras que esperan a que llegue su spin off, llamado Pretty Little Liars: The Perfectionists, los fans pueden contentarse con el reencuentro de una de las parejas más queridas de la serie: la de Aria y Ezra.

Pero este encuentro no ha tenido lugar en la localidad ficticia de Rosewood, ¡ni mucho menos! Si no en Chicago. La actriz Lucy Hale y el actor Ian Harding se han encontrado en la ciudad de casualidad (o al menos eso parece).

“Mira a quien me he encontrado en Chicago”, escribió Lucy Hale en su cuenta de Instagram junto a una foto con Ian. En tan solo un día, la publicación ha sumado más de dos millones de me gusta y cuenta con miles de comentarios sobre el encuentro.

En Pequeñas Mentirosas (o Pretty Little Liars para aquellos que la veían en versión original) Lucy e Ian daban vida a la pareja más querida de la serie que, durante las siete temporadas, nos han tenido pendientes de su historia de amor. Por eso, los seguidores de la serie se han llevado una grata sorpresa al ver la publicación.