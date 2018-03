‘Ven a cenar conmigo’ ficha a otros cuatro famosos para liarla parda

Quizás no cocinaron del todo bien, pero Ana Obregón, Víctor Janeiro, Lucía Etxebarría y Rappel lograron que Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition sea ya el nuevo placer culpable de Cuatro.

La versión VIP del espacio culinario consiguió con sus cuatro entregas despertar el interés del público e ir ganando adeptos semana a semana. Tan bien funcionó en parrilla que Mediaset no dudó en renovar el programa por una segunda temporada, buscando a otros famosos con los que grabar nuevas entregas.

Tras una intensa búsqueda, la cadena ha encontrado a unos "cocinillas" que son muy conocidos entre la audiencia: la socialité italiana Antonia Dell’atte, su homóloga nacional Alba Carrillo, el presentador Óscar Martínez y el rockero Fortu.

Los cuatro protagonistas de la T2 de 'Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition' / Mediaset España

Estos famosos serán los encargados de abrir las puertas de su casa para cocinar el mejor menú, o al menos eso intentarán. En total: cuatro veladas, una por cada famoso. El mejor se llevará un premio final de 3.000 euros.

La primera edición, un éxito

Producido por Cuatro en colaboración con Warner Bros ITVP España, Ven a cenar conmigo Gourmet Edition ha destacado en sus emisiones de los martes, siempre en línea ascendente desde su estreno (despidió su primera edición con máximo de share y espectadores) y promediando un 8,7% de cuota media de pantalla.

La cifra crece atendiendo al target comercial, donde Cuatro anota un 10,2%. Por franjas de edad, las cenas VIP se imponen a laSexta en todos los públicos, sobresaliendo en las franjas de 13-24 años (10,7% vs 4,3%), 24-35 años (11,9% vs 6,7%) y 35-54 años (9,4% vs 6,3%).