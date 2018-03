Hiba Abouk se une a la lista de famosas que posan sin maquillaje

Estamos en la era del ‘no make up’ y eso nos está permitiendo ver a las famosas desprovistas sin el maquillaje que las convierte, en ocasiones, en mujeres de otro planeta.

Ahora podemos verlas al natural, como mujeres reales iguales que tú y yo. Aunque, no nos equivoquemos, las que son un bellezón con maquillaje, lo son igual, o incluso más, cuando se lo quitan.

Es cierto que hay casos en los que quitarse la capa de ‘chapa y pintura’ transforma tanto a algunas mujeres que aparecen irreconocibles. No hay más que ver la última foto de Christina Aguilera para Paper.

Pero hay otras que siguen siendo ellas mismas sin perder un ápice de su belleza. Es el caso de Hiba Abouk que nos ha enseñado su rostro (o más bien medio) recién lavado.

Y debía estar poética porque eligió un fragmento de Bodas de sangre de Lorca para acompañar la foto: “y no ver más que tus ojos. Y que me abrazaras tan fuerte que, aunque me llamara mi madre, que está muerta, no me pudiera despegar de ti”. Y como colofón unos hashtag sobre el no maquillaje y #onlylove, ¿se nos habrá enamorado de nuevo?

No le han faltado piropos de sus seguidores, incluida Silvia Abascal que no ha dudado en escribir “preciosa” a lo que Abouk ha respondido “y más tú”.

La actriz ha demostrado que es tan bella por fuera como por dentro. Esta misma semana nos anunciaba que se ha convertido en la nueva embajadora de la Antártida de Greenpeace.