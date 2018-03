¿Está enviando Selena Gómez un mensaje con su manicura?

Selena Gómez está siempre en el punto de mira y esta semana no iba a ser menos. Si la pasada lo fue por una camiseta con mensaje dedicado a Justin Bieber – o eso queremos creer – parece que esta lo va a ser su manicura.

Un color de uñas que nunca había llevado, en azul eléctrico, y que podría tratarse de un mensaje para los fans de la serie Por 13 razones y su pronta vuelta a las pantallas. O no.

Los motivos que han llevado a los seguidores a pensar esto es que Hannah, la protagonista de la primera temporada, manda cintas grabadas a trece personas y las marca con pintauñas azul eléctrico.

El color lo ha desvelado Tom Bachik en su cuenta de Instagram donde, además, anuncia que el color exacto es No room for the blues de la marca OPI. Bachik es el manicurista de la actriz. De lo otro no se ha dicho nada, claro, pero a internet le encanta opinar.

Ya en la premiere de la serie de la que es productora Selena lució uñas azules y parece que ahora vuelve a hacerlo. ¿Tendrán razón los fans?