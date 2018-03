Lauren Jauregui (Fifth Harmony) habla sobre su carrera en solitario en Playboy

Hace un par de semanas, los fans de Fith Harmony se llevaban las manos a la cabeza tras conocer la noticia de que se separaban (al menos temporalmente). Ahora, las cuatro chicas empiezan a volar solas en la industria del entretenimiento. Si hace unos días os enseñábamos el debut en solitario de Normani Kordei, ahora toca hablar de Lauren Jauregui.

Lauren ha concedido una de sus entrevistas más sinceras a la revista Playboy. La publicación está acompañada de una serie de fotos donde Lauren aparece luciendo una preciosa lencería. En ella, Lauren habla sobre su bisexualidad y la importancia que tiene su visualización en la sociedad. Ella lo hizo a través de su canción Strangers, junto a la artista Hasley, con la que irá de gira a Latinoamérica el próximo mes de junio: “Me encanta darle visibilidad porque la mayoría de las canciones que escuchas sobre mujeres bisexuales o atracción femenina intentan sexualizar la relación”.

Además, la artista también ha hablado sobre como espera que sea su carrera fuera de Fifth Harmony. “Ahora mismo me estoy conociendo a mí misma, poniéndome en contacto con mi creatividad”, asegura Jauregui. Además, asegura que “no quiere ponerse límites” a la hora de trabajar musicalmente y que no está dispuesta a encasillarse en ningún género. “Definitivamente es diferente que cuando trabajo con Fifth Harmony. Soy yo”, dice Jauregui.

Pero lo que más nos gusta de Lauren son los objetivos que tiene con su carrera en solitario. La artista no busca vender discos (al menos no es eso lo que dice), lo que realmente quiere es concienciar a sus seguidores sobre los problemas sociales que existen: “Creo que el arte es el núcleo con el que se inician las revoluciones”.

Pues nada Jauregui, nosotros esperaremos impacientes a que inicies la tuya propia con tu nueva carrera en solitario.