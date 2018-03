5SOS - Want You Back [2018]

Los australianos 5 Seconds Of Summer han vuelto a la carga con el lanzamiento de su nuevo sencillo Want You Back, cuyo videoclip ha sido publicado hoy, 27 de marzo.

En este nuevo proyecto audiovisual del grupo, los integrantes aparecen en diversas escenas tocando sus instrumentos correspondientes. Las imágenes muestran unos tonos coloridos pero oscuros en los que los autores de esta canción pop lo dan todo en diferentes habitaciones y con múltiples perspectivas.

5 Seconds Of Summer vuelve tras varios meses de inactividad. A este nuevo lanzamiento le acompaña una gira con la que recorrerán el mundo. Así que, suéltate la melena porque 5SOS are back!