Stephen King consigue convertir a ‘La bella durmiente’ en un cuento de terror

Las bellas durmientes, así se llama la última obra publicada por Stephen King que nos hace pensar en la inocente Aurora de Disney aunque no tienen nada que ver. Bueno, sí, en que en ambos casos, la mujer es la protagonista.

En el caso de la factoría de princesas, es una chica débil a la espera de su príncipe azul. En el caso de King, es una mujer fuerte, cansada del patriarcado y capaz de elegir su destino.

Sí, el autor nos presenta una distopía feminista que llega muy a tiempo en un momento en el que el empoderamiento de la mujer es tendencia.

El mundo se ve asolado por una rara enfermedad, la gripe de Aurora, que hace que cuando una mujer se duerme, acabe cubierta por un capullo que la aísla de su mundo para transportarla a otro paralelo en el que puede empezar a construir una nueva realidad junto a otras mujeres.

El mundo que conocemos se ve sumido en el caos y sólo quedan hombres para actuar. La primera salida que encuentran es la violencia aunque en un pequeño pueblo de Estados Unidos hay una mujer sobrenatural que les da la clave para recuperar lo que tenían antes.

Después de leerlo, que no es misión fácil teniendo en cuenta que la historia tiene casi 800 páginas (algunas de relleno), he sacado varias conclusiones. Aquí te dejo 30 claves (podrían ser muchas más) para enfrentarte al nuevo best-seller del maestro del terror.

#1. Es una obra conjunta firmada junto a su hijo Owen King. Pero eso no hace que desaparezca su estilo tan reconocible sino que logra rejuvenecerlo. La trama, genial, es del vástago y la narrativa, la que llevamos siguiendo tantos años.

#2. Cinematográfica. Volvemos a encontrarnos con esa descripción tan detallada que nos hace tan fácil ponerle imágenes a la historia. Es como ‘leer una serie’, que no sería de extrañar que llegara más pronto que tarde.

#3. Aluvión de personajes. Como es habitual en su obra, nos encontramos con un nutrido grupo de personas que dan forma a la historia y eso hace que si te despistas un poco puedas perder el hilo y no terminar de ubicarlos bien.

#4. Acción y sangre. Los amantes de las películas de acción o los videojuegos más sangrientos disfrutarán de algunas de las escenas que poco tendrían que envidiar a las que tanto impactan en las pantallas más comerciales.

#5. Lucha de sexos. Un debate recurrente que, en esta ocasión, evidencia las debilidades y fortalezas de cada uno.

#6. Las mujeres aparecen reflejadas como un género fuerte capaz de sobrevivir sin hombres y con la fortaleza física que normalmente se les atribuye a ellos. También pueden usar la violencia.

#7. En un momento en el que el control de armas es un tema sensible en Estados Unidos, aquí queda reflejado con el arsenal de un pequeño pueblo recóndito.

#8. Si te han gustado series como Orange is the new black o Vis a vis, tendrás aquí su buena dosis de mujeres carcelarias con sus dramas personales que permiten encontrar una explicación a lo que hicieron.

#9. La imperfección del hombre. El hombre perfecto casi existe y puede ser parecido a Clint Norcross, el psiquiatra que toma las riendas para defender a la única persona que puede devolver las mujeres a su mundo. Un hombre cuyas imperfecciones le convierten en una especie de héroe.

#10. Evie Black. Los King crean a una mujer sobrenatural que no sólo cautiva a los que le rodean sino al lector que queda hechizado por su forma de actuar.

#11. Un discurso feminista. Una moraleja que surge de un tándem de hombres que puede llegar a caer en algunos tópicos que chirrían. Pero aun así, lo intentan.

#12. Vemos tópicos juveniles estadounidenses como el capitán del equipo de fútbol, un chaval con mucho ego y pocas neuronas que representa al chulo que se cree con derecho a todo.

#13. Nos da una respuesta bastante creíble de lo que pasaría si las mujeres desaparecieran de la faz de la tierra. ¿Te lo has preguntado alguna vez?

#14. Los que se aferran a Apocalipsis como una de las obras claves de Stephen King, encontrarán aquí muchos puntos en común.

#15. Buena dosis de imaginación con tigres blancos, zorros emisarios y mariposas como símbolo.

#16. Crítica al abuso de poder de los funcionarios de prisiones de mujeres que se creen con derecho a todo por tratar con delincuentes.

#17. Descripción de lo que podemos encontrar en un pequeño pueblo estadounidense que es algo que domina King.

#18. Reflexiona sobre los límites que puede o no cruzar un referente de autoridad. ¿Todo vale para conseguir un fin?

#19. Exposición de un patriarcado en el que los hombres ningunean a las mujeres y resuelven problemas con la fuerza bruta porque no saben hacerlo de otra manera. Una crítica contundente a la violencia de género.

#20. El discurso de varias mujeres para preferir un mundo con hombres pese a que no es el ideal: el amor a los hijos, la ilusión de enamorarse por primera vez, la perpetuación de la humanidad…

#21. Crítica a los medios de comunicación y su forma de contar las historias y la ambición por conseguirlas a toda costa.

#22. Las drogas vistas desde otro punto de vista cuando son imprescindibles para mantenerse despierta.

#23. Transmiten esa idea de que al margen de la violencia, las mujeres saben resolver sus conflictos a través del diálogo.

#24. Crítica a la indiferencia que sienten algunos por la gente indigente y lo que son capaces de llegar a hacer con ellos.

#25. Muchos finales para muchas historias que tratan de ser realistas porque no siempre son felices.

#26. La certeza de que los enemigos pueden convertirse en futuros amigos porque hay algunas vivencias que unen aunque se hayan vivido en bandos separados.

#27. No rehúsan la oportunidad de criticar a Donald Trump al compararle con un grupo radical que bajo adornos religiosos y políticos hacían lo que querían, tramposos son más objetivo que la evasión fiscal, como el actual presidente.

#28. Guiños a la cultura popular como el tatuaje del Señor Mojón de South Park que tiene un yonki en su cuello.

#29. Reflexión sobre el racismo, otro de los temas sensibles en Estados Unidos.

#30. La certeza de que el amor de una hija por su padre está por encima de todo.