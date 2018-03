Mario Casas y Blanca Suárez pillados, una vez más

Sí... Todos lo estábamos esperando. La ficción parece que por fin se hace realidad. Mario Casas y Blanca Suárez están juntos.

Desde El Barco nos olíamos algo... Hacían tan buena pareja que daba hasta rabia que no lo fueran en la realidad así que ahora que los dos se han quedado solteros pues habrán dicho: ''Bueno, habrá que liarse, ¿no?'' Y en ello están.

Mario lo había dejado con Berta Vázquez de Vis a Vis y Blanca con Joel Bosqued. La cuestión es que sabíamos poquito de la historia. Hasta hace poco se les vio salir juntitos de casa de Mario. Y desde ahí empezaron a jugar al despiste: que si somos muy buenos amigos, que si tal, que si pascual...

Pero la guindita llegó este domingo y la manera de enterarnos ha sido divertida. Se fueron a comer a un asador de Ávila así modo escapadita romántica pensando que nadie iba a verles pero claro... El chef estaba muy contento de haberles dado de comer y les pidió hacerse una foto con ellos. ¿Qué iban a decir? Pues claro, aceptaron...

Desde ahí todo se vio más claro porque una cosa es que ahora estén solteros y no tengan mucho que hacer pero hombre, otra es irse a comerse un buen asado juntitos y encima a Ávila... Vamos, que no cuela chicos, que no. A partir de ahora... ¡A disfrutar todos de este nuevo romance!