Ready Player One: Entrevista a Tye Sheridan y Olivia Cooke

Parzival y Art3mis son los dos avatares principales de Ready Player One y a los que dan vida los actores Tye Sheridan y Olivia Cooke. Esos son los avatares, las personas humanas que los manejan desde Columbus, Ohio, son Wade Watts y Samantha. Una historia nada sencilla pero que entenderás si has leído el libro de Ready Player One de Ernest Cline o si te pasas por el cine a ver su adaptación cinematográfica.

Ready Player One es la nueva película de Steven Spielberg y se basa en el libro del mismo nombre del ya mencionado autor. Él mismo quiso participar como guionista de la cinta y así lo hizo.

En esta nueva historia el mundo – en 2045 – se encuentra al borde del colapso por un problema de soprepoblación y los protagonistas viven en chabolas construidas de manera vertical. La única manera de escapar a esas realidades es conectarse a OASIS.

OASIS es una realidad virtual paralela en la que cada uno de los personajes puede ser el avatar que ellos elijan y donde deben resolver una serie de acertijos para conseguir los tres easter eggs que James Halliday– una suerte de deidad a lo Steve Jobs – ha colocado tras tres retos.

Eso sí, las cosas no serán tan sencillas para los protagonistas pues la enorme corporación IOI buscará hacerse con el control de OASIS para fines no del todo heterodoxos.

Hablamos en Londres con Tye Sheridan y Olivia Cooke, los protagonistas de esta maravillosa película, y esto es lo que nos contaron.

Ready Player One llega a los cines el próximo 29 de marzo.