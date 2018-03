Esta actriz de Disney Channel ficha por la Casa Blanca

La noticia no ha dejado indiferente a nadie. Caroline Sunshine, la que interpreta a Tinka Hessenheffer en Shake It Up, la seriede Disney Channel protagonizada por Zendaya, ha fichado por el equipo de prensa de la Casa Blanca.

Según informa la portavoz de la Casa Blanca Lindsay Walters a la CNN, la actriz ya contaba con un currículum político bastante amplio, ya que se mostró como un miembro activo de algunos equipos y organizaciones de rasgos políticos en su instituto. Además, también hizo las prácticas en el Partido Republicano de California.

/ Getty Images

Lo cierto es que Sunshine ya estaba incorporada en la White House como becaria. Envió su solicitud a través de la página web de la residencia de Trump y... voilà! Dio en el clavo y ahora ha sido contratada.

Por tanto, aunque la noticia ha pillado por sorpresa a más de uno, los que ya conocían a la actriz la han asimilado fácilmente. ¡Su pasión por la política le delata!

Caroline no es la única figura de Disney Channel relacionada con la política. Miley Cyrus, Demi Lovato, Ariana Grande y Selena Gomez actuaron en la March for Our Lives en Washington el pasado sábado, un acontecimiento político apoyado por los estudiantes para apoyar el control exigente de las armas en Estados Unidos.