Termina Dragon Ball Super

Y llegó lo que tenía que llegar, el final (sólo por ahora, nos tememos) de Dragon Ball Super, con su capítulo 131 emitido este fin de semana. Vamos con buena carga de spoilers, ¡ojo!

El torneo de poder daba sus últimos coletazos con el enfrentamiento entre Goku con el Ultra Instinto ya dominado (cambio de color de pelo mediante), y Jiren, el enemigo más fuerte, y probablemente menos inspirado en su diseño que hayamos visto en mucho tiempo.

Con nuestro héroe a punto de dar el golpe definitivo y expulsar a su rival de lo que queda del ring, las energías le dijeron "hasta aquí hemos llegado" y volvió a su estado base con un sufrimiento horrible.

En ese momento, aparecen Freezer y el androide A-17 (al que dábamos por autodestruido unos episodios atrás) para salvarle y tomar el relevo.

Con Jiren agotado por la lucha anterior, los golpes del equipo del Universo 7 ya empiezan a hacer mella en él, con Goku levantándose a duras penas y uniéndose a ellos.

Y en algo insólito para los que llevamos tiempo en esto asistimos a la colaboración más inverosímil de Dragon Ball, Goku y Freezer combinando esfuerzos cual Oliver Atom y Tom Baker en Campeones.

Así pues, tras un último todo o nada ambos consiguen eliminarse llevándose a Jiren con ellos, dejando a A-17 como único superviviente de este Royal Rumble y ganador del torneo, borrando al Universo 11.

Pero la cosa no podía quedar así, y para no dejar a la audiencia con mal de sabor de boca, el deseo que pide con las Super Dragon Balls no es otro que restaurar todos los universos que han sido borrados de la existencia durante esta lucha descomunal.

De este modo, se podría decir que los últimos 40 episodios es como si no hubieran ocurrido, quitando la nueva rivalidad creada entre los participantes, Goku/Jiren, Vegeta/Toppo o los saiyans del Universo 6, con Caulifla y Kale a la cabeza.

Después de despedirse de Zenoh-sama, nuestros héroes vuelven a casa con el deber cumplido, Whis le devuelve la vida a Freezer a petición de Beerus por su ayuda, y Goku y Vegeta acaban la serie imitando una escena familiar, la de su primer enfrentamiento cuando el saiyan vino a la Tierra con aviesas intenciones.

En fin, tras casi 3 años de emisión damos carpetazo a una serie que en animación sólo ha dado el nivel en sus últimos episodios y pasamos a centrarnos en la película, que tiene como fecha de salida el 14 de diciembre y de la que esperamos que vayan saliendo noticias como agua de Mayo.