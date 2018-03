El ‘cambio’ de Charlie Puth

Cada vez falta menos para que llegue el 11 de mayo, fecha que los fans de Charlie Puth tienen marcada en rojo en sus calendarios para dar la bienvenida al segundo álbum de estudio del solista.

Un segundo proyecto musical que reflejará un gran cambio en el intérprete como ha demostrado a través del nuevo single que ha presentado a sus fans: Change.

La canción ya ha sido estrenada en formato audio en su canal oficial de Youtube pero Charlie Puth no ha tardado en ofrecernos una versión de lo más reivindicativa durante March for our lives.

Change se convierte así en la cuarta canción confirmada que formará parte del disco Voicenotes tras How Long, If you leave me now y Done for me.

En Change, Charlie Puth está acompañado de James Taylor, artista que se suma al listado de colaboradores de este elepé que ya incluye a Boyz II Men y a Kehlani.

¿Qué más sorpresas nos tendrá preparadas Charlie Puth?