Lady Gaga: 32 años, 32 curiosidades que debes conocer en su cumpleaños

Lady Gaga está de celebración. Hoy cumple 32 años y, aunque no está en una de sus mejores épocas, la ocasión lo merece.

La estadounidense nació el 28 de marzo de 1986 y, desde entonces, ha demostrado ser una auténtica artista, de los pies a la cabeza. Aunque padece la enfermedad de fibromialgia, Stefani Joanne Angelina Germanotta luce sus 32 años de la mejor manera.

Para celebrar este día tan especial, hemos recopilado 32 datos que debes conocer sobre Lady Gaga para que te conviertas en un auténtico Little Monster. ¡Adelante!

/ Getty Images

1. Su segundo álbum, Born This Way, publicado en 2011, fue número uno en varias listas de ventas.

2. Además de cantante y compositora, es diseñadora de moda.

/ Getty Images

3. En febrero de 2017, había vendido 31 millones de álbumes y 150 millones de sencillos.

4. Tiene ascendencia italiana y franco-canadiense.

5. Empezó a tocar el piano a los cuatro años.

Lady Gaga tocando el piano / Getty Images

6. Gaga se formó en el Convent of the Sacred Heart, un colegio católico de mujeres.

7. Padeció anorexia y bulimia.

8. Estudió música y escribió ensayos sobre el arte, la política y la religión.

9. Quería centrar su carrera en “la música, el arte, el sexo y la fama”. Por ello escribió una tesis sobre Spencer Tunick y Damien Hirst.

10. Grabó canciones para un libro audio infantil llamado The Portal in the Park de Cricket Casey.

11. Formó una banda junto a sus amigos de la universidad de Nueva York llamada SGBand.

12. En una de las actuaciones de la banda, Wendy Starland, la cazatalentos del productor Rob Fusari, conoció a Gaga y pronto comenzó a trabajar con él.

13. Cada vez que Lady Gaga llegaba al estudio, comenzaba a cantar Radio Ga Ga de Queen.

Queen / Getty Images

14. Es por ello por lo que recibe el nombre artístico de Lady Gaga. Fusari le envió un mensaje de texto para proponérselo, aunque reconoce que Lady fue un error del teclado predictivo del móvil, ya que quería escribir Radio.

15. Gaga trabajó como gogó.

16. Compara una de sus antiguas relaciones con Grease. “Yo era un Sandy, él era mi Danny y simplemente cortamos”.

17. Gaga comenzó a introducir elementos del glam rock de David Bowie y Queen y fue a raíz de ello cuando encaminó su estilo musical.

Lady Gaga rinde homenaje a David Bowie / Getty Images

18. La artista ha escrito canciones para Britney Spears, Fergie, New Kids On The Block y The Pussycat Dolls.

19. Durante la grabación de su segundo álbum, Gaga introdujo el tema de los monstruos refiriéndose a sus miedos. Poco a poco comenzó a llamar a sus fans Little Monsters (Pequeños monstruos) y ellos aceptaron el nombre.

20. Es por ello por lo que ella recibe el nombre de Mama Monster (Monstruo madre).

21. Lady Gaga padece fibromialgia, una enfermedad que se caracteriza por dolores musculares intensos y crónicos, y fatiga.

22. El color de pelo original de Gaga es el castaño, aunque comenzó a teñírselo para que la gente dejase de confundirla con Amy Winehouse.

23. Hablando de Amy Winehouse, la cantante de Born This Way estuvo “devastada y sin voz durante 48 horas” tras conocer la noticia de su muerte.

Amy Winehouse / Getty Images

24. Gaga tiene tatuada la fecha de la muerte de su tía Joanne, la cual le ha inspirado a lo largo de su vida.

25. Michael Jackson y Madonna han sido algunas de las influencias musicales de la artista.

26. Tuvo un desencuentro con Christina Aguilera, ya que comenzaron a compararlas y Xtina dijo que “no sabía si era hombre o mujer” a lo que Gaga contestó que “debería enviarle flores porque mucha gente en Estados Unidos no sabía quién era ella hasta que esto ocurrió”.

27. Gaga siempre se ha mostrado a favor de la lucha contra el VIH/sida y ha apoyado a la comunidad LGTBI.

28. Es la fundadora de Born This Way Foundation, una organización sin ánimo de lucro que lucha contra el acoso escolar y apoya la confianza en uno mismo.

29. Lanzó junto a Elton John una línea de ropa, cuyo 25% de las ganancias fueron destinados a la Born This Way Foundation y la Fundación Elton John contra el VIH/sida.

Lady Gaga y Elton John / Getty Images

30. Ha participado en diversas series de televisión como Los Soprano, Gossip Girl y Los Simpson.

31. En su época de estudiante, compartió pupitre con la hermana de Paris Hilton.

32. Su primer sencillo, Poker Face, alcanzó los puestos más altos de las listas de éxitos en Reino Unido, Estados Unidos, Australia y Canadá.

Ahora que ya conoces los 32 datos fundamentales sobre la vida de Gaga y te has convertido en un Little Monster, ¡no olvides felicitarla!