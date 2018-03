El DJ que juntó a Maroon 5 y Julia Michaels

Desde el pasado 3 de noviembre de 2017, los seguidores de Maroon 5 pueden disfrutar de Red Pill Blues, el sexto álbum de estudio del grupo.

Pero lo que seguramente esos miles (o millones) de seguidores no sepan es que el disco de la banda californiana pudo ser muy diferente.

Porque un popular y prestigioso DJ y productor fue el que posibilitó que Adam Levine y los suyos conocieran a Julia Michaels, la solista y compositora de moda ese año, y que orientó parte del sonido del disco.

Help me out es la canción en la que Julia Michaels y Maroon 5 colaboran dando lugar a una de las canciones más "puras y sexys del disco".

Pero la historia detrás del nacimiento de la canción es una de esas bonitas que nos deja la música: "Fue Diplo el que me dijo que escuchara una demo y me sorprendió. Era una de las demos más alucinantes que había escuchado nunca".

"Estaba un poco nervioso por llegar al tono de Julia. Esta es la nota más alta que he hecho nunca en mi vida" bromea Levine. "Pero lo lograste" le responde Julia Michaels.

Y ¡boom! Éxito de la música al canto y todo gracias a Diplo.