Si el chico de moda de Hollywood escucha Kid Cudi, nosotros también

Timothée Chalamet se ha convertido en uno de los chicos de moda. Ya sabéis la nueva promesa de Hollywood, el niño bonito de la industria, el favorito de la crítica… Gracias a su interpretación en Call Me By Your Name y su aparición en Lady Bird, todo lo que hace u opina el actor de 22 años es noticia. Así que si Tomothée nos dice cuál es su artista favorito, nosotros nos lanzamos a escucharlo en bucle.

¿Y quién es? Nada más y nada menos que el artista de hip hop, Kid Cudi. Lo hemos descubierto gracias a que un fan del cantante le preguntó vía Twitter quién era su actor favorito. ¿Y qué contestó él? Timothée Chalamet. El nominado al Oscar, como cualquier otro fan, se emocionó tanto que no pudo evitar compartir con sus seguidores de Twitter un comentario: “Oh, vale, que alguien me golpee”. Y es que, Chalamet no podía creerse que su ídolo estuviese hablando de él.

De hecho, en más de una ocasión Timothée ha posado como un fan más al lado de Kid Cudi. Lo que no sabemos es quién le pedirá a quién echarse la próxima foto.

Pero, ¿quién es Kid Cudi? Si no lo conoces seguro que lo has escuchado porque ha colaborado con nombres de la talla de Kanye West, Shakira, Rihanna, David Guetta o Steve Aoki.

Kid Cudi (cuyo nombre real se parece más al de una telenovela: Scott Ramón Seguro Mescudi) lleva más de una década dedicándose al mundo del hip hop. De ascendencia africana y mexicana, debutó en el mundo en 2009 gracias a su single A Kid Named Cudi. ¡Para dejar claro quién era!

Con seis álbumes de estudio en el mercado, Kid Cudi cuenta con una gran legión de seguidores. ¡Y no nos extraña! El cantante lleva el hip hop a otro nivel, experimentando con todo tipo de sonidos: desde ritmos dance hasta música más electrónica.

No hay duda de que Timothée tiene buen gusto musical.