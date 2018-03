Lorde sorprende en un concierto cantando dos temas de Kanye West

Lorde se encuentra en plena gira de Melodrama por Estados Unidos. Pero la cantante de 21 años no solo está interpretando sus temas. ¡Para nada! Como homenaje a las ciudades a las que está acudiendo, la artista está cantando algunos de los temas más conocidos de artistas que nacieron en ellas.

De esta manera, Lorde cantó I Would Die For You de Prince en Minneapolis e hizo un fantástico mushup de I’m On Fire de Bruce Springsteen con Pure Heroine. Todo ello porque el tema de la leyenda del rock pertenecer a su álbum llamado Nebraska.

¿Y qué ha cantado en Chicago? Nada más y nada menos que al rapero Kanye West. Lorde entonó dos canciones del rapero. Primero cantó una versión a capela de Love Lockdown y después, a mitad del concierto interpretó una pequeña parte de Runway que ligó ingeniosamente con su balada Liability.

A pesar de que Kanye West no nació en Chicago (lo hizo en Atlanta), se mudó a la ciudad con apenas tres añitos por lo que toda su infancia la ha pasado ahí. De hecho, su hijo pequeño se llama Chicago West. Vamos, que tiene devoción por la ciudad.

No hay duda de que los temas de Kanye en la voz de Lorde no suenan nada mal. Lo que no sabemos es si a su amiga Taylor Swift (quien tiene una guerra fría desde hace años con West) le hará mucha gracia.