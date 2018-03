Dua Lipa y Blas Cantó preparan su asalto a la lista este sábado: ¿lo conseguirán?

Es semana de procesiones y torrijas, pero los amantes de la lista de LOS40 (con 52 años de historia) no desatienden su compromiso de apoyar a sus candidatos favoritos para que el sábado entren a formar parte del chart. De cara a este Sábado Santo, dos son los artistas que parten como aspirantes. Tienen en común que en 2017 dieron sus primeros pasos como solistas y aun así ya saben lo que es tener un papel destacado en la lista.

Dua Lipa fue número 1 de LOS40 el pasado diciembre con New rules. La británica de origen albanés, cantante y modelo, ha conquistado al gran público con su pop luminoso perfecto para bailar.

Ahora nos presenta IGDAF, siglas de la expresión "I don't give a fuck" (que podría traducirse de una manera amable como "Me importa un bledo"). El single ha sido número 3 en la lista de ventas del Reino Unido y de él se ha publicado un remix en el que colaboran Charli XVX, Zara Larsson y MØ. Si quieres que una de las revelaciones de 2017 regrese a la lista, dale paso con el HT #MiVoto40DuaLipa.

El siguiente candidato viene de más cerquita. Nació, de hecho, en Murcia, y le conocimos como componente de una de las boy bands más importantes del pop español de los últimos tiempos: Auryn. Nos referimos a Blas Cantó, que no ha podido empezar mejor su carrera en solitario: sus dos primeros singles, In your bed y Drunk and irresponsible brillaron en la lista de LOS40.

Los fans de Blas están de enhorabuena porque es uno de los artistas confirmados para el cartel de LOS40 Primavera Pop. Mientras llegan las fechas, pueden hacer que su primer single en español, Él no soy yo, debute en la lista. Para ello hay que apoyarlo con el HT #MiVoto40BlasCantó. ¡Suerte a ambos!