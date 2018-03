Yu Yu Hakusho es anime de los 90, calidad

Años hace de aquel intento que hubo por parte de la difunta Jonu Media de llevar hasta vuestros hogares la serie de Yu Yu Hakusho. Entonces llegaron cinco tímidos DVDs con la primera temporada y se interrumpió el suministro. Fallo por parte de Jonu Media, así acabaron…

Hoy, los chicos de Selecta-Vision, que funcionan de otra forma, no sólo ponen a la venta la primera temporada de Yu Yu Hakusho en alta definición sino que muestran su plan de terminar la edición de la serie completa durante el presente 2018, para que vuestra estantería brille con intensidad.

Para todos aquellos a los que les pillara el salto generacional y no hayan oído hablar de Yu Yu Hakusho, diremos que es una de las series más importantes de la animación japonesa; contemporánea a clásicos como Dragon Ball Z o Ranma.

La serie cuenta la historia de Yusuke Urameshi, un chico de 14 años que muere salvando a un niño que iba a morir en un accidente de tráfico. Cuando llega al purgatorio, descubre que su hora todavía no había llegado y le mandan de vuelta a la tierra con la condición de que ayude a resolver casos detectivescos relacionados con fenómenos paranormales.

De vuelta en la tierra, acabará formando piña con un antiguo compañero de clase, Kazuma Kuwabara, un demonio ladrón que tiene más de 1200 años, Kurama (aunque no los aparente) y Hiei, un excelente espadachín, también demonio, capaz de usar la técnica del “ojo demoníaco”, un tercer ojo que esconde bajo una bandana.

La serie tiene 112 episodios que nos llegarán en cinco packs a lo largo del año y ha sido excelentemente remasterizada a los estándares de alta definición ‘1080p’. Conserva el formato original 4/3 y llega en Castellano, Catalán y Japonés (los tres idiomas más demandados para un anime en nuestro país) y con sutítulos en castellano para los que disfruten más con la versión original, que no son pocos.

Si naciste en los ’80, a buen seguro has dejado ya la silla del escritorio dando vueltas y has salido disparado a cambiar algunos de tus billetes por el primer pack de Yu Yu Hakusho, porque sabes que la serie ofrece acción, humor y ese aroma a ‘años noventa’ tan especial que hizo vivir la época dorada a la animación japonesa. No se nos ocurre mejor forma de celebrar el 25 aniversario de una serie que añadiéndola a nuestra videoteca de forma definitiva.