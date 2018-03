The Weeknd nos da la sorpresa de Semana Santa y lanza nuevo disco

Ya conocéis el refrán: “cuando el río suena, agua lleva”. Llevábamos semanas escuchando rumores sobre de que The Weeknd iba a lanzar una nueva canción, pero el artista canadiense nos ha sorprendido con algo mucho mejor: ¡un EP con seis canciones!

Abel Tesfaye – a veces nos cuesta recordar que realmente no se llama The Weeknd- llevaba días sembrando la duda en su cuenta de Instagram. De hecho, el pasado miércoles subió el pantallazo de una conversación suya donde podíamos leer el mensaje: “¿Podríamos lanzarlo el viernes? Realmente me da igual”. Dicho y hecho.

Este Viernes Santo sus seguidores se han encontrado con una grata sorpresa: My Dear Melancholy, su cuarto álbum de estudio, se encontraba disponible en todas las plataformas digitales.

Con tan solo seis canciones (de momento, ya que la coma que aparece en el título del álbum podría sugerirnos que lanzará más) The Weeknd vuelve al sonido de sus inicios. Para ello ha contado con algunos de los mejores productores musicales de la industria: Frank Dukes (que ha ejercido de productor ejecutivo y que está detrás de éxitos como Havana) el DJ Gesaffelstein, Nicolas Jaar o Skrillex son solo algunos de ellos. Vamos, que Abel sabe de quién rodearse.

De este modo The Weeknd nos ha sorprendido con seis temas, donde las baladas están muy presentes. Además, parece que sus sonadas rupturas han hecho mella en el artista. Las canciones Call Out My Name y Privilege tienen una clara referencia a ellas. Así que si alguna ex de Abel quiere darse por aludida no lo va a tener difícil.

El lanzamiento de My Dear Melancholy no es casualidad. ¡Para nada! The Weeknd es uno de los cabezas de cartel del Coachella 2018. Y claro, sus seguidores querrán escuchar nuevos temas.

No hay duda de que The Weeknd le ha dado a sus seguidores la mejor sorpresa de Semana Santa. Eso sí, nos sabe a poco que sean solo seis canciones. ¡Queremos más!