World of Warcraft estrena expansión, trailers y dibujo

‘La Batalla por Azeroth’ será la nueva expansión de la franquicia online más longeva de la historia (o cerca andará de serlo), World of Warcraft.

Una batalla sin precedentes que formará alianzas entre razas nunca antes vistas y que traerá consigo dos nuevos continentes para el mapa de World of Warcraft y decenas de nuevas criaturas, personajes, mazmorras y bandas; y algo casi más importante para los jugadores, la posibilidad de subir a vuestro personaje a nivel 120.

Para promocionar esta nueva expansión, que llegará en Septiembre del presente año. Blizzard ha puesto a trabajar a la impresora humana más famosa de Korea y del resto del globo. Kim Jung Gi ha puesto su visión e imaginación infinita a funcionar y se ha marcado uno de sus enormes dibujos para la ocasión.

Echad un vistazo, no tiene desperdicio.

Lo dicho; La Batalla por Azeroth llegará en Septiembre. Va siendo hora de desfragmentar un poco el disco duro, poner a punto vuestra conexión de fibra y ¿por qué no? Quizás pensar en comprar una nueva gráfica para sacar de World of Warcraft lo que antes no has podido sacar…