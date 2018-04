ESTA es la nueva pizza de moda... ¡Flipas!

Cuando todos creíamos que después de la pizza de Nocilla los pizzeros del mundo no podían sorprendernos va y llega esto... ¡La pizza de cocido!

Y ojo porque esta vez no es un invento yanki. No, no, hemos sido nosotros. El creador de esta locurita es un restaurante de Madird. Concretamente el Restaurante La Rayúa.

Es verdad que en hacer un cocidito se tarda un buen rato así que nos hemos imaginado que habrán dicho... ¿Cómo aprovechamos esto? Pues hombre, con una pizza. Por qué no... Y ale, hecha y encima son noticia.

Tampoco te creas que es una cosa complicadísima de hacer. La pizza simplemente lleva un poquito de ternera, chorizo, pollo, tocino y garbanzos. Buena pinta, ¿verdad?

Para seguir en el mundo surrealistas nosotros hemos decidido llamar a la piña de la pizza... quien sin duda ha sido la mayor dagnificada de esto porque ahora que hay una nueva moda le tocan las vacas flacas y estamos bastante preocupados. Escucha, escucha...