Un youtuber explica la razón por la que no se lleva muy bien con Ariana Grande

1. Todo comenzó cuando James asistió a uno de los conciertos de Ariana Grande en Los Ángeles. El joven, emocionado por estar allí, compartió una serie de vídeos en sus redes sociales.

2. A Ariana le llegaron estos vídeos publicados por James y decidió enviarle un mensaje privado agradeciéndole haber asistido a su show. El maquillador le contesta con un “¡Te quiero con todo lo que se pueda querer en este mundo!”.

3. Ariana decidió seguirle en su cuenta y responderle: “Ojalá hubiera sabido que venías. Me hubiese encantado tenerte en los camerinos”. James no podía salir de su asombro y se emocionó tras recibir su mensaje. ¡Ariana quería conocerle!

4. Pero muchos de los fans de la artista comenzaron a enviarles mensajes de odio por haberlo seguido en Twitter. De repente, entre todos estos tuits, James leyó uno que indicaba que Ariana ha dejado de seguirle. El joven fue a comprobarlo y efectivamente, ¡le había dado unfollow!

5. James no dudó un solo segundo y decidió enviarle un mensaje privado a Ariana preguntándole si había hecho algo mal para que tomase tal decisión, a lo que ésta responde: “Hola, cariño. He visto muchos mensajes de odio de mis fans. No querría decepcionarlos, así que te he dejado de seguir”.