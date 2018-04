Grace VanderWaal, la ‘pequeña Taylor Swift’, sigue arrasando

Siento haber tenido que recurrir a la etiqueta de la 'pequeña Taylor Swift' pero así fue como conocimos a Grace VanderWaal hace ya casi dos años.

Por aquel entonces todo el planeta alucinó con el talento de esta niña que se presentó a America's Got Talent y que triunfó con apenas 12 años.

Desde entonces hasta ahora a la joven Grace le han pasado cosas maravillosas como lanzar su primer EP, dar clases de guitarra con Shawn Mendes o cantar con Jason Mraz.

Y a juzgar por el nuevo vídeo y su nueva versión, a esta joven talento parece que van a seguir pasándole cosas muy interesantes.

La canción se llama Clearly y es una adaptación del clásico de 1978 de Johnny Nash I can see clearly now (no puede decirse que Grace VanderWaal no se atreva con otras etapas musicales).

Si le habíais perdido la pista y os apetece, daros una vuelta por su canal de Youtube (casi dos millones de suscriptores) y escuchad algunas de las canciones que ha cantado.