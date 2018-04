Dwayne Johnson y otras 13 celebs que tuvieron (o tienen) que lidiar con la depresión

Dwayne Johnson es uno de los actores más demandados en las películas de acción. Fast & Furious no sería lo mismo sin él y con esa saga, podríamos pensar lo mismo de muchas otras películas.

Pero antes de la fama y el éxito pasó por una etapa muy mal y reconoce que durante su juventud tuvo problemas de mal carácter e, incluso, tuvo que lidiar con una depresión.

Su familia vivía en la pobreza y fue desalojada de su apartamento. Tenía 15 años cuando tuvo que evitar que su madre se suicidase mientras lidiaba con la ruptura con su novia y una lesión que le impidió convertirse en un jugador de fútbol americano.

“Estuve en un momento de mi vida en el que no quería salir de casa, no quería ver ni hablar con nadie. La única cosa constante en mi vida era el llanto. Fue el peor momento de mi vida”, ha confesado en una entrevista con el diario británico The Express.

Y no es el único, la lista de famosos que han sufrido esta enfermedad es larga y es que el éxito y la fama no es garantía de la felicidad absoluta. El pasado pesa y la falta de herramientas para asimilar la exposición pública, también.

Hemos hecho memoria para recoger en esta galería algunos ejemplos que nos demuestran que nuestros ídolos también son humanos y sufren.