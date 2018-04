Dani Rovira encuentra profesión alternativa a la interpretación

Dani Rovira es uno de los actores más comprometidos de nuestro país. Allí donde hay una buena causa por la que luchar está él (y su chica Clara Lago le acompaña). Le hemos visto viajar a India para conocer de cerca un campo de refugiados, se ha sumado a la campaña para apoyar a Proactiva y, sin duda, es uno de los animalistas más mediáticos de nuestro país.

Así que, si alguien me preguntase a qué podría dedicarse Rovira si algún día decidiera retirarse de la interpretación pensaría en alguna ONG. Pero claro, sería parte de una ficción porque no me imagino al actor dejando de lado su profesión.

Eso sí, puede encontrar algo que la complemente y parece que ha dado sus primeros pasos en ese camino. Además de actuar, tiene otro talento oculto hasta ahora que es el de la ilustración.

“Hoy empiezo una de las ilusiones que siempre he tenido y nunca me atreví a dar el paso. Ojalá sea el primero de muchos bocetos, dibujos, historias y viñetas”, escribía junto a esta foto.

Está claro que no se le da nada mal lo de dibujar y ya tiene más de un seguidor en esta nueva faceta que han asegurado en sus comentarios que reconocen el sello del malagueño en estos dibujos y que le han encontrado hasta un punto reivindicativo.

Hace un par de años publicó Agujetas en las alas y 88 razones para seguir volando, una colección de cuentos que, en aquella ocasión ilustraba Mónica de Rivas. Quién sabe si el próximo llevará, además de sus textos, sus dibujos.