‘The Terror’, la serie de Ridley Scott de la que todo el mundo hablará

Cuando leemos que una película o serie de terror está inspirada en hechos reales nos mostramos escépticos y nos preguntamos “¿realmente fue para tanto?”, pero en el caso de The Terror, la gran apuesta de AMC para esta temporada, sí que lo era.

The Terror cuenta la historia de los dos buques de la Armada Real británica que quedaron atrapados en el hielo del Ártico. De esta manera, los tripulantes no pueden escapar, ni huir a ninguna parte, mientras las reservas de comida se van acabando. Si eso no da bastante miedo ya de por sí, también deben hacer frente a una criatura –aquí estaría la parte de ficción- que va acabando con la vida de ellos. Se trata de la adaptación de la novela homónima de Dan Simmons, que se convirtió en todo un bestseller.

The Terror / AMC

¿Quién mejor para contarnos de qué trata realmente esta serie que sus propios protagonistas? Jared Harris, quien intepreta al Capitán Francis Crozier, y Tobias Menzies, quien hace de Capitán Fitzjames, se reúnen con nosotros para hablarnos qué cuenta realmente The Terror.

“The Terror es una historia real, basada en hechos reales. Fue un gran misterio y un gran fracaso para la Armad Británica”, nos cuenta Tobías. “El terror tiene varios rostros en la serie. Por una parte podemos decir que el terror es la criatura que les ronda; por otra, sin duda, son los propios tripulantes del barco que acaban convirtiéndose también en bestias debido a lo que les va sucediendo; y también el mismo desierto helado en el que se encuentran”, asegura Menzies.

Tobias Menzies es el Capitán James Fitzjames / AMC

Jared Harris, por otro lado, tiene claro qué elemento es el más importante de la historia: “Creo que si esta serie no tuviese elementos sobrenaturales, sería algo que se emitiese en el canal de Historia. Ese elemento extra es lo más emocionante de la serie y es lo que le da un impulso completamente diferente a lo que habría sido esa historia”.

Jared Harris es el capitán Francis Crozier / AMC

Teniendo en cuenta que se trata de un relato histórico protagonizado por hombres, la presencia de mujeres es escasa. La única actriz con algo de protagonismo es Nive Nielsen, quien interpreta a una miembro del pueblo Netsilik. “Es un personaje femenino que no es ni madre, ni mujer de nadie. Por sí sola es un personaje. Eso se hizo muy aposta y es una de las cosas que más se cambiaron respecto al libro”, dice Harris.

Pero tal y como dice Menzies: “Es una historia de hombres, quizá no es el mejor momento para estrenar esta historia, pero esto no tiene que ser relevante”.

Lo importante de la trama es resolver el misterio de qué es esa criatura, así que no os preocupéis porque al acabar la serie se resuelve, tal y como nos promete Jared Harris: “Solo puedo decir que hay resolución y no es como Perdidos. Todas las cuestiones que hay se resuelven en diez episodios”.

The Terror ha tenido un buen padrino: nada más y nada menos que Ridley Scott. El famoso director ha ejercido de productor, a pesar de ello, ninguno de los dos actores han coincidido con él. “Yo personalmente no trabajé con él, porque no estuvo en el rodaje, pero fue una gran fuente de apoyo para David Kajganich y Soo Hugh (los productores ejecutivos de la serie)”, dice Tobias.

No hay duda de que The Terror es una de las grandes producciones televisivas de esta temporada que te mantendrán en tensión durante toda su emisión. Este martes 3 de abril, en AMC, podrás disfrutar a las 22:00 del primer episodio. ¿Te lo vas a perder?