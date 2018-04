Calvin Harris ficha a la artista del momento para su próxima canción

Calvin Harris también se ha fijado en la chica de moda: Dua Lipa. Bueno, ¿y quién no? Teniendo en cuenta la buena acogida de su primer disco y el éxito que están teniendo sus singles New Rules o IDGAF, no nos extraña que el escocés quiera colaborar con ella en su próxima canción.

De este modo, el DJ no ha querido perder la oportunidad de colaborar con la artista de origen Kosovo. ¿Se habrá fijado en que ha liderado todas las listas de éxitos mundiales, incluyendo la de LOS40?

De este modo, Calvin ha anunciado que este viernes estrena nuevo single llamado One Kiss junto a Dua Lipa. Ha sido a través de las redes sociales junto a una imagen que parece la portada de una cinta de casette antigua.

Calvin Harris ha colaborado con los nombres más populares del mundo de la música: desde Katy Perry a Ariana Grande, pasando por Pharrell Williams, John Legend o Nicki Minaj. Vamos, con toda la industria musical. Ahora, Calvin lo hace con la artista de Blow Your Mind.

No se trata, ni mucho menos, de la primera vez que Dua Lipa colabora con un DJ. De hecho, hace un año lanzó Scared To Be Lonely junto a Martin Garrix y no le fue nada mal.

Habrá que esperar al viernes para ver cómo suena esta colaboración. ¿Creéis que se convertirá en el próximo pelotazo de Harris o que caerá en el olvido?