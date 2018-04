España en Eurovisión: ellas interpretan y ellos componen

El Festival de la Canción de Eurovisión ya está finiquitando los últimos detalles. Por la parte española, algo sí había claro: para esta edición del festival de la canción asistiría un dúo. Todo quedó entre Amaia y Alfred, que vencieron al power dúo formado por Ana Guerra y Aitana, más conocidas como Aitana War. El próximo 10 de mayo la navarra y el catalán competirán en Lisboa por mejorar el último puesto del año 2017, con Manel Navarro como representante.

La primera vez que España participó en el Festival de Eurovisión fue en 1961, con una intérprete femenina: Conchita Bautista y su Estando contigo. La década de los sesenta y setenta fue la de la alternancia entre intérpretes masculinos y femeninos, junto a algunos grupos: desde Massiel, pasando por Julio Iglesias y Raphael hasta TNT o Mocedades. Eurovisión destaca por la gran participación femenina desde el principio de los certámenes: cuatro de cada diez representantes españolas en Eurovisión han sido mujeres.

Además, en otros tantos casos de grupos y dúos bien estaban capitaneados por mujeres o se trataba de dúos mixtos. Fue el caso de Azúcar Moreno, Sergio y Estíbaliz o Mocedades, donde dos de los seis componentes que acudieron al festival de la música son mujeres.

El análisis de los datos de 57 años de celebración del certamen realizado por LOS40 revela también que, tras los mandos, en la composición de las letras, se encuentran mayoritariamente hombres. Solo en 1964 hubo tras la letra una única mujer compositora.

Se trató de Fina de Calderón (Josefina de Attard y Tello) quien fue, además de compositora, escritora y poeta. Proveniente de una familia noble, tomó como apellido artístico el de su marido, el aristócrata Fernando Gutiérrez de Calderón, marqués de Mozobamba del Pozo. Ella fue la artífice de la canción Caracola, interpretada por TNT en el festival de Eurovisión de 1964.

En los 58 años de festival de Eurovisión, incluyendo la edición de este año, el 83% de las letras han sido compuestas por hombres, bien en solitario o bien en grupo. Otra de las características de la composición de los temas que van a Eurovisión es que en contados casos el artista que la interpretará tiene algún protagonismo en su composición. Tan solo ha ocurrido en seis ocasiones.

El primero en ser quien compuso e interpretó su canción fue Julio Iglesias en 1970 con su tema Gwendolyne. La pasada edición, Manel Navarro también fue el artífice de su Do it for your lover, desde la composición hasta la interpretación. Y, aunque pueda sonar contradictorio, puesto que las letras, ritmos y temáticas cada vez van más estudiadas para el triunfo, ha sido en estos últimos años cuando más intérpretes se han involucrado en la composición de las canciones que iban a defender en el festival.

Fue el caso de Barei, en 2016, quien formó equipo junto a Rubén Villanueva y Victor Púa para hacer realidad su Say, yay! La intérprete era bien conocida en el entorno de la composición puesto que es la firma detrás de éxitos de otros artistas nacionales como Malú, Soraya Arnelas o Antonio José.

En 2014, Ruth Lorenzo también participó en la construcción de su canción Dancing in the rain junto a Jim Irvin y Julian Emery, un dúo compositor que está detrás de temas de Simple Plan o David Guetta.