¿Qué podemos esperar de la gira de Beyoncé y Jay-Z?

Ha sido uno de los noticiones musicales de las últimas semanas. Beyoncé y Jay-Z regresan juntos a los escenarios para recorrerse el mundo en la gira On The Run II Tour.

Esta gira es la continuación a la que hicieron en el año 2014, hace ahora 4 años. Tiempo suficiente para saber que entre un tour y otro va a haber muchas diferencias.

Los dos han publicado trabajos en solitario durante estos años. Beyoncé lanzó Lemonade y se embarcó en la gira The Formation World Tour. Jay-Z, por su parte, ha sacado el álbum 4:44.

Hasta aquí todo parece normal... pero no lo es. Si por algo se va a caracterizar On The Run II Tour es por la cantidad de indirectas que se van a lanzar sobre el escenario.

Pongámonos en situación. Todo apunta a que en esta gira, Beyoncé y Jay-Z cantarán éxitos de siempre (como Young Forever o Halo), pero también los temas incluidos en sus últimos trabajos.

Estos temas, sobre todo centrándonos en Lemonade, hablan sobre infidelidad, traición y desamor. Cabe recordar que Beyoncé se desahogó en canciones como Sorry y Jay-Z ha pedido perdón en temas como Family Feud, por ejemplo.

Sin embargo, lo mejor de todo es que el uno le cantará al otro todas estas polémicas delante de miles y miles de personas.

On The Run II Tour va a ser la reconciliación definitiva entre Bey y Jay-Z, pero también va a ser una gira en la que se van a incluir reproches cantados, indirectas dolorosas y trapos sucios de los Knowles-Carter.

Además, teniendo en cuenta que ahora son padres de tres hijos, no nos extrañaría para nada ver a los gemelos sobre el escenario al finalizar el show o disfrutar de alguna aparición estelar de la pequeña Blue Ivy.

Al final, todo parece posible si hablamos de esta familia. ¿Os imagináis a Beyoncé cantando eso de "You better call Becky with the good hair" delante de Jay-Z ante un estadio lleno?

Seguramente esto (y mucho más) es lo que veamos en la gira. Y sí, también esperamos nuevas canciones, o por lo menos una colaboración, en los conciertos incluidos en On The Run II Tour.