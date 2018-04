BTS publica su disco Face Yourself y revoluciona las redes

La banda de K-pop BTS está causando sensación con su nuevo álbum, Face Yourself, recién publicado en Spotify. Este trabajo, además, se ha lanzado simultáneamente en todo el mundo, algo extraordinario en la industria japonesa. ¡Escúchalo ya!

En Face Yourself encontramos versiones de sus canciones en japonés ¡y cuatro canciones inéditas!, en total, doce temas que harán las delicias de su ARMY en todo el mundo.

Con una producción muy cuidada y encabezado por la vanguardista INTRO: Ringwanderung, Face Yourself es el tercer disco en japonés de la boyband surcoreana y cuenta con verdaderas joyas como Don't Leave me y Let Go.

Los seguidores de BTS no han podido ocultar su entusiasmo por Face Yourself con tuits como estos :)