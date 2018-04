7 fotos de Dua Lipa para ver en bucle

Dua Lipa se ha convertido en todo un icono del pop. A sus 22 a√Īos ya nos ha dejado un buen pu√Īado de hits para enmarcar. Be the One, Blow Your Mind, Last Dance o New Rules son algunas de las canciones que no hemos podido dejar de entonar durante meses.

Pero es que además de talentosa, comprometida, estilosa y feminista, Dua Lipa nos ha dado varias lecciones de cómo ser la tía más guay sobre la faz de la tierra. Y estas fotos lo demuestran.

¬ŅAcaso no son estas im√°genes para amarla y mucho?