Laura Escanes publica libro pero, ¿lo ha escrito ella o su marido (Risto Mejide)?

Laura Escanes no tiene profesión fija. Va probando todo lo que le apetece, desde el modelaje, convertirse en una influencer, youtuber o…lo último…escribir un libro.

El próximo 12 de abril, de cara a la campaña del Día del libro, Piel de letra, su debut como escritora. Y se siente tan ilusionada con este proyecto que ha ido compartiendo el proceso creativo en sus redes sociales.

Pero claro, era de esperar que no todos los comentarios fuera a recibir fueran positivos. Lo malo es que han llegado incluso antes de poder leerlo. “Yo eso de juzgar cosas que no he conocido, no he leído o no he visto… pues no lo hago”, dijo en sus redes.

Y ahí es donde está viviendo su pesadilla con este lanzamiento. Porque son muchos los que no creen que una jovencita como ella, mujer de Risto Mejide, y exponente de la frivolidad en muchas ocasiones, haya podido escribirlo.

Muchos creen que ha utilizado un negro y que podría ser el que tiene en casa. De hecho, ha habido un comentario en especial que le ha hecho estallar.

comentario de una seguidora "A veces pasa. Es verdad, yo también me lo pregunto. El por qué te sigo. Quizá por morbo. Y porque a veces me apetece ver estupideces. Que escribas tú un libro con el pavo que tienes encima. Sólo espero que tu marido al que la escritura no se le da nada mal haya sido tu negro".

No ha dudado en contestar de una manera rotunda: “Hola querida. Ojalá dejes los racismos de tu última frase atrás y dejes de tener prejuicios. Ánimo. Y sí, lo he escrito solita. Por lo menos no suelto las lindezas que escribes tú en un párrafo”.

Y parece que no se ha quedado muy a gusto porque a continuación, Escanes, ha eliminado los comentarios de su Instagram.

En pocos días podremos juzgar con conocimiento de causa. De momento ella nos ha explicado a través de sus stories que lo ha titulado así porque “las cosas que más nos importan está debajo de la piel. No las vemos, pero ahí están. Y para mí no hay nada más bonito que las letras me emocionen”.

La influencer está feliz con el resultado y ha mostrado orgullosa la portada de su libro. Una imagen que encargaron a Hell Saigi, el mismo ilustrador que se encarga de diseñar sus tatuajes.