¿Ha inventado Justin Bieber una manera de trolear a los paparazzi?

Justin Bieber está en boca de todos últimamente: ya sea por su reciente ruptura con Selena Gomez, por mostrar que no tiene complejos a la hora de enseñarnos sus espinillas o por abrir un nuevo negocio. Bueno, realmente el artista canadiense siempre está en boca de todo el mundo.

Ahora, visto que los paparazzi no apartan su objetivo de él, tenemos motivos para creer que el artista de Sorry ha encontrado una manera de trolearles: enseñarles el trasero. ¡Mira el vídeo!

En él, Justin entra a un local y espera apoyado en el recibidor. El paparazzi lo capta a través del cristal del escaparate y, como Bieber no es nuevo en esto –de hecho ya lleva diez años en esta industria -, le enseña el trasero con los calzoncillos.

Bueno, quizá simplemente el artista se haya comprado unos pantalones de talla oversize que se les estén cayendo todo el rato. O peor aún, que esté poniendo de moda de nuevo aquel look donde los chicos iban enseñando los calzoncillos. Que no es por estética, es porque no todo el mundo luce ropa interior bonita y hay calzones muy feos.

Sea como sea, lo que queda claro es que Justin no tiene ningún problema con enseñar su ropa interior y sus beliebers se alegran.