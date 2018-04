Lolita Flores es fan de Camila Cabello y lo ha dejado claro con este vídeo

Ya son varios las celebrities que se han declarado fans de Camila Cabello. ¡Y no nos extraña! Tras el éxito de Havana y ahora de Never Be The Same, la cubana ha conseguido que algunas de las figuras más famosas se mueran por mover el esqueleto con sus temas.

Lolita Flores, la hija de la legendaria folclórica Lola Flores, es una de ellas. Ha compartido en su cuenta de Instagram un vídeo en el que aparece bailando al ritmo de Havana junto a algunos familiares, entre ellos Rosario. ¡Menuda familia de talentos!

El vídeo ha causado sensación entre sus seguidores, los cuales le han dejado comentarios muy positivos al respecto.

Sin duda, llama la atención que una figura del flamenco y la rumba se declare fan de Camila Cabello. ¡Pero a nosotros nos encanta!

Si aún no has visto a Lolita darlo todo este éxito de la joven Cabello, ¿a qué estás esperando? Vas a querer reproducirlo una y otra vez. ¡Dale al play!