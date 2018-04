¡Álvaro Soler y 5 Seconds of Summer lanzan el anzuelo a la lista!

¿Qué le pides a este mes de abril? ¿Que traiga por fin sol y buen tiempo? ¿Encontrar un buen destino para pasar el puente de mayo? ¿Que tu equipo perfile una buena posición de cara al final de Liga? Todo eso está genial, pero también puedes desear que alguno de tus artistas favoritos entre en la lista de LOS40. De momento los candidatos esta semana son dos.

Desde que lo conociéramos con El mismo sol, allá por 2016 (que grabó a dúo con Jennifer Lopez), Álvaro Soler se ha ido consolidando como uno de los solistas españoles más a tener en cuenta. También nos cautivó con Sofia y Yo contigo, tú conmigo (con Morat, tema que triunfó en LOS40 Music Awards como Mejor Canción Nacional), y ahora nos presenta La cintura.

Es pronto para determinar cuál será la canción de este verano pero La cintura es una seria candidata. De momento es ya un exitazo que puede confirmarse si este sábado entra en lista. Para ello debes apoyar su candidatura con el HT #MiVoto40ÁlvaroSoler.

Los siguientes aspirantes llegan justo desde la otra punta del mundo: Australia. Son 5 Seconds of Summer, un cuarteto de pop-rock con dos álbumes ya a sus espaldas que cuenta con legiones de fans en todo el mundo. Su regreso tras un periodo de descanso revolucionó las redes sociales.

Justo en estos días recorren Europa con su gira (no pasará por España) antes de que den el salto a América y, después, a Asia y Australia (todo esto antes de verano). Su nuevo sencillo comparte (casi) título con un tema de los Jackson 5: Want you back. Viene acompañado de un vídeo bastante surrealista. Puedes abrirles la puerta de la lista si los apoyas con #MiVoto405SOS. ¡Mucha suerte a ambos!