Adele vuelve a Instagram para anunciar una boda

No, que nadie se alarme que Adele no se ha casado con su chico en secreto para confesarlo meses después. Sí ha habido boda, pero no la suya sino de sus dos mejores amigos: Alan Carr y Paul Drayton.

La cantante ha vuelto a Instagram (por donde no se pasaba desde el pasado 30 de enero) para anunciar que ella fue la encargada de casarles. “Voy a contaros un secreto. He casado a dos de mis mejores amigos en enero. Sabéis que me vale cualquier excusa para arreglarme”, escribía junto a la foto en la que la vemos espectacular como sacerdotisa delante de un gran muro de rosas blancas.

Y que conste que no se conformó con oficializar la ceremonia en el jardín de su casa en Los Ángeles como recoge The Mirror. Los novios han confesado que ella fue una auténtica ‘wedding planner’ y se encargó de todos los detalles del gran día.

“Conocemos a Adele desde hace años, así que cuando le dijimos que nos íbamos a casar nos pidió, por favor, planear la fiesta para nosotros”, declaró el cómico, “es la persona más amable, dulce y generosa del mundo. Cuando llegamos nos encontramos a un hombre tocando al piano Ordinary People, aunque luego ella se unió y cantó todas las canciones que quisimos para abrir el baile nupcial. Fue maravilloso”.

Ahora nos preguntamos si después de organiza el bodorrio de sus amigos no le habrán entrado ganas a Adele de preparar la suya propia. Ya tenemos claro que esto del matrimonio le va, no hay más que ver la de pedidas de mano en las que ha colaborado en sus conciertos, pero parece que la suya se resiste.

De momento, sus amigos, que llevan diez años juntos, viven ya como pareja casada tras disfrutar de una fantástica luna de miel en Los Cabos, México.