Brisa Fenoy estrena proyecto esta semana, ¿logrará eclipsar a ‘Lo Malo’?

Ser la compositora de una de las canciones del momento ha despertado el interés de muchos por conocer más de Brisa Fenoy. Y ella sabe que esta oportunidad que le da la popularidad de Lo malo hay que aprovecharla para hacer llegar su mensaje.

Porque lo suyo no es sólo música para escuchar o bailar. Es música para reflexionar. Al igual que la canción que le cedió a Aitana y Ana Guerra se ha convertido en un himno feminista, su trabajo también tiene mensaje detrás.

Ya la vimos grabando su nuevo vídeo con la misma gente que estuvo detrás de Jericó. “Los culpables de que esta semana se haga realidad un sueño que he tenido desde que tengo uso de razón”, escribía en referencia a su equipo de trabajo.

“Les lié una vez más y se embarcaron conmigo hasta Algeciras a lo ‘guerrilla’ en este proyecto tan transformador e importante para mí”, añadía. Un proyecto que presentará este viernes en Barcelona y que es algo más que música.

“Unimos fuerzas siendo capaces de transformar a través del arte, de la música, del diseño, del audiovisual, del conocimiento y esfuerzo de muchas pequeñas personas haciendo grandes cambios”, aclaraba sobre lo que está por venir.

Será su forma de recuperar su yo que ha quedado diluido en los últimos tiempos por todo lo que ha sucedido. “Últimamente subo más fotos mías de entrevistas y medios que mensajes profundos de lo que os quiero comunicar, motivar y animar, reflexionar”, escribe, “últimamente he dejado de sentirme por la carga de estímulos y ocupaciones que debía y tenía que hacer. El dormir poco, hacer más cosas al día de las que puedes hacer, el estrés, querer abarcarlo todo… el éxito efímero, momentáneo, vacío… ese no es mi objetivo, ese no es mi triunfo, no estoy aquí para eso, estoy aquí porque la música es lo que me corre por las venas y la indignación la hacen correr más veloz”.

Muchos podrían pensar que todo lo que ha sucedido en torno a su canción habría disparado sus ilusiones pero parece que no ha sido realmente así. “Para mí ha sido un tiempo de subidones constantes que, sin embargo, no me hacen feliz”, asegura.

Pero en esa frivolidad del éxito ha encontrado de nuevo el camino para centrarse en sus aspiraciones, “dar sentido al sinsentido de este sistema. Dije que el 2018 iba a ser mi año y va a ser el año del despertar. No nos quedemos dormidos pues lo único que quieren es que durmamos”.

Está claro, con estos discursos, que tiene ganas de cambiar las cosas y la música es el vehículo que ha encontrado para hacerlo. Estamos deseando escuchar ese nuevo proyecto que promete.