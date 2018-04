Jaime Peñafiel: “El Rey Felipe está acojonado”

En la Casa Real se está liando. España entera ha quedado consternada tras ver el vídeo en el que se ve como Letizia y Sofia demuestran que precisamente buena relación no tienen. O bueno, eso parece.

Llevamos ya un par de días dándole vueltas al asunto... ¿Será que a Sofía no le gusta Letizia? ¿No le parecerá suficiente para su único hijito, el Rey Felipe VI? ¿Será que no le gusta que venga de la plebe? ¿O no? ¿O quizás sea Letizia quien se lo está poniendo difícil a la reina consorte? ¿No estará tratando bien a su suegrecita? Con todas estas preguntas en la cabeza estamos que no pegamos ojo...

Para resolver el asunto de la mejor manera posible hemos querido contar con la opinión del mayor experto en estos casos... El mismísimo Jaime Peñafiel. Él ha atendido la llamada de Anda Ya y nos ha ilustrado con su más que demostrada experiencia.

Para empezar, Peñafiel no está nada sorprendido. El periodista dice que él ya lo veía desde hace tiempo: ''Sofía intentaba ayudar a Letizia pero Letizia no es una persona que se deje ayudar''.

Alerta porque la crisis es más profunda de lo que parece. Peñafiel asegura que la relación entre ellas nunca ha sido buena... Por lo visto, la reina consorte no puede ver a sus nietas: ''Sofía me dijo llorando que su nuera no le deja ver a sus nietas''.

Y es que, según el periodista Letizia hace un poco lo que quiere... Asegura que: ''Letizia va por libre, tiene un marido que es muy buena persona pero que está acojonado con ella. Tiene miedo a los desaires''. Según Peñafiel: ''Letizia es una mujer incontrolada e incontrolable''

Y, ya para ponerle un punto y final al asunto, el famoso periodista nos ha dejado claro que él está de acuerdo en que la Monarquía debe avanzar... Que es una institución que viene de muy atrás pero atención porque para él: ''La monarquía debe modernizarse pero no vulgarizarse''. Y se ha quedado tan a gusto.

A partir de aquí, que cada uno opine lo que quiera.