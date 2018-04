¿Reconoces a esta cantante con la que bailaste hace 20 años?

En muchas de estas fotografías nos recuerda a Catherine Zeta-Jones pero no, lo suyo no es la interpretación sino la música. Hace 20 años esta noruega nos hizo bailar sin parar junto a su grupo, Aqua.

Cantaba aquello de: “I’m a Barbie girl, in a Barbie world. Life in plastic, it’s fantastic”. Y no sabemos si se tomó tan en serio lo que decía la canción que lo aplicó a su vida porque, la verdad, Lene Nystrom tampoco ha cambiado tanto.

Pero, ¿qué ha sido de ella en todo este tiempo? Ya sabemos que lo suyo fue éxito de dos o tres canciones pero luego pasaron al olvido. Eso les llevó a la disolución del grupo en 2001.

El mismo año en el que Lene se casó con uno de sus compañeros de grupo, Soren Rasted, el rubio de los pelos de pincho. Formaron una familia y tuvieron dos hijos aunque, el año pasado se divorciaron.

Eso no ha impedido que el grupo, coincidiendo con su 20 aniversario, se haya reunido para una gira por su país que todavía les mantiene en los escenarios.

🖤 Una publicación compartida de Lene (@lenenystrom) el Jul 9, 2017 at 3:47 PDT

Un tercer intento después de que en 2011 publicaran otro disco que pasó sin pena ni gloria. Está claro que, en su caso, tiempos pasados fueron mejores.

Porque no vamos a engañarnos, ahora pocos se acuerdan de Aqua y, mucho menos, de la carrera en solitario que emprendió la vocalista en 2003 que no tuvo ningún tipo de repercusión en nuestro país. Eso sí, ella, en su país, sigue teniendo la misma popularidad y, por eso, la escogieron como coach para la edición local de La Voz.