El genial consejo de Paquita Salas a Cristina Cifuentes

No hay manera de encontrar el trabajo de Fin de Máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. Por mucho que lo busca, la política no lo encuentra. De hecho, este miércoles compadeció ante los medios en la Asamblea de Madrid para dar explicaciones. Eso sí, ni rastro del trabajo que supuestamente debió entregar la Universidad Rey Juan Carlos.

La presidenta aseguró en la comparecencia que no tiene el trabajo aunque intentó “recuperar los correos” que mandó y recibió. Eso sí, no hubo manera “posible” de hacerse con ellos: “He intentado recuperar los correos que mandé o recibí desde la delegación de Gobierno, pero he de decir que no ha sido posible, lamentablemente”.

Entre todos los comentarios que han generado estas declaraciones en Twitter, nos ha llamado la atención el de Paquita Salas, el personaje de la sala homónima creada por Javier Calvo y Javier Ambrossi.

Haciendo gala de su humor, la representante de actores más famosa de la televisión ha utilizado una frase que muchos recordarán del primer episodio de la serie: “El spam, Cristina. MIRA EN SPAM”.

Y es que el personaje interpretado por Brays Efe tuvo un pequeño altercado con un correo electrónico que se encontraba en la carpeta de spam.

En menos de un día, el correo cuenta con más de 15 mil retuits y 25 mil me gusta. ¡Nada mal! Además. Ha generado un centenar de comentarios.

¿Quién sabe? Quizá si termina dimitiendo podría acercarse a PS Management para que Paquita la represente.