Aubrey Plaza: “Nunca leo los comentarios de internet ni interactúo con extraños”

Hace más de dos años que el primer tráiler de Ingrid Goes West se viralizó en las redes sociales de medio mundo. De Twitter a Facebook todo el mundo alucinaba con la promesa de una película que parecía que iba a hacer tambalearse el mundo de las instagramers, influencers y demás fauna digital adjetivada con palabras con sufijo er.

La protagonizaban, en prácticamente un mano a mano, Aubrey Plaza (Ingrid) y Elizabeth Olsen (Taylor) y la historia giraba en torno a como una desequilibrada Ingrid dejaba atrás su vida después de un inmenso breakdown simplemente para conocer a su ídolo de Instagram en Los Ángeles, Taylor, e intentar vivir su vida tal y como conocía a través de internet en una suerte de Mujer Blanca Soltera Busca de los 2000 pero con más humor negro que suspense.

La película la dirige Matt Spicer como su ópera prima y es la propia Aubrey Plaza la que se ha involucrado en las tareas de producción. Ingrid Goes West se alzaba con el Spirit Award (los premios del cine independiente estadounidenses) a la mejor primera película hace tan solo unas semanas pero los procelosos caminos de la distribución en España han hecho se edite directamente en DVD y Blu-Ray.

Hablamos con Aubrey Plaza y esto fue lo que nos contó.

Aubrey, cuéntanos un poco acerca de tu historia de amor con el guion de Ingrid Goes West

Lo cierto es que pensé que era una locura absoluta cuando lo leí por vez primera. Mi representante me lo mandó directamente, lo leí en muy poco tiempo, me obsesioné con la idea de interpretar a ese personaje y quedé con el director (Matt Spicer) lo que me llevó a pensar que también quería producir la película. Cuando nos vimos empezamos a pensar en el tipo de película que queríamos hacer.

Como actriz, ¿qué supone ponerse detrás de la cámara?

La verdad es que me encantó ser parte del proceso completo de ejecución de una película desde el primer momento. Cuando empezamos a rodar, eso sí, fue todo un reto puesto que estoy en casi todas las escenas. Mentiría si dijera que no fue extenuante el estar rodando durante doce horas y después cambiar al 'modo productora' y pensar en cómo íbamos a organizar todo al día siguiente. Eso fue duro pero me encantó el estar en todos los procesos desde el principio y fui muy feliz participando en el proceso creativo durante todo el camino.

En la película se desprende una química brutal con Elizabeth Olsen, ¿cómo es trabajar con ella?

Es increíble. Me costaba entender como podía estar siempre tan perfecta en su papel, como conseguía todo lo que le pedíamos y lo afortunados que éramos teniéndola allí. Se mimetizaba con el personaje, eran uno las dos y consiguió estar muy cómoda con la improvisación también. Hacía reír a todo el mundo, se involucraba un montón y la verdad es que pasamos una temporada muy divertida.

¿Os inspirasteis en alguna persona real para construir estos personajes tan actuales?

Realmente no lo sé, creo que hay una combinación de varias personas que puedes seguir en Instagram. Realmente yo no modelé mi personaje pues Ingrid simplemente es una persona insana e impulsiva y yo pensaba en cómo haría para controlarme a mí misma si tuviera los problemas que la propia Ingrid tiene.

¿Es verdad que no tenías cuenta en Instagram hasta que empezaste a rodar la película?

Sí, no tenía una cuenta pública de Instagram hasta que empezó la película. Durante las escenas puedes ver que prácticamente todo el tiempo tengo un teléfono en las manos e intentaba realmente estar dentro de Instagram. Durante los rodajes y los descansos Elizabeth y yo estábamos siempre en Instagram o eso intentábamos.

Como actriz, ¿crees necesario el estar en todas las redes sociales?

A día de hoy es casi una obligación estar en todas ellas como figura pública. No sé por qué, realmente no me gusta pero sí que veo el valor de tener una cuenta. Como actriz y ahora como productora lo veo bastante claro puesto que publico el material que considero que quiero publicar. Eso sí, no considero que esto signifique necesariamente que la gente tenga acceso directo a tu persona y tampoco me gusta compartir mi vida personal ni mi mundo propio. No me gusta exponerme de esa manera pero en un plano profesional sí estoy cómoda.

¿Te has tenido que enfrentar alguna vez a un stalker?

Nunca me ha pasado nada realmente malo. Hace cuatro años tuve una especie de stalker en Twitter y simplemente decidí no entrar al juego de ese tipo de cosas nunca más. No leo los comentarios y no interactúo con extraños, simplemente lo he eliminado de mi vida.

¿Dirías que hay una moraleja detrás de esta película?

No sé cuál es la moraleja, simplemente quisimos que la película tuviera un mensaje claro. Creo que termina con una interrogación en la que se plantean las conexiones humanas.

Y, por último, ¿la vida en Los Ángeles es tan frívola como se nos muestra?

Creo que depende de la manera en la que vivas. Para mucha gente lo es pero también puedes vivir en Los Ángeles y no formar parte de eso ni del mundo Hollywood como se conoce. Uno puede diseñar su propia experiencia y no estar rodeado por toda esa tontería.