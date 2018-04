4 Cosas que nos desconciertan del retrato familiar de Kim Kardashian

No hay duda de que las Kardashian se han convertido en el clan familiar más famoso de la televisión. Con un reality en antena, varias líneas de productos a la venta y llenando portadas con los diferentes miembros de la familia, todo lo que hagan o dejen de hacer se ha convierte en noticia.

Así que si Kim Kardashian sube una bonita estampa familiar a Instagram donde aparece junto a su marido Kanye West y sus tres hijos, nosotros lo comentamos. ¡Y no es para menos! En menos de 12 horas, la foto ha conseguido cinco millones de me gusta. Se trata del primer retrato familiar junto a su hija pequeña: Chicago.

Pero no es de eso de lo que os queremos hablar. Si no de cuatro cosas que nos desconciertan de la foto.

1. Todos los niños estaban a punto de llorar

Oye, que no lo decimos nosotros, lo dice la propia Kim en el texto que acompaña a la publicación. “No entiendo cómo puede ser tan difícil echar una bonita foto familiar. Esto fue todo lo que conseguimos antes de que los tres niños empezaran a llorar. Creo que yo también lloré”.

2. Solo un miembro de la familia sonríe a cámara.

Puede que no estemos acostumbrados a ver a Kim Kardashian y a Kanye West sonreír a cámara, ¿pero también tienen que aparecer serios en un retrato familiar? De hecho el único miembro de la familia que sonríe es la pequeña North. Además hace el símbolo de la victoria con los dedos. ¿Será una señal de por fin hemos conseguido echarnos la foto?

3. El pelo de Kanye West

Hay a personas que no les sienta muy bien el rubio, Kanye es definitivamente una de ellas. El look escogido por el famoso rapero no termina de convencernos. Y es que, a pesar de que muchos cantantes optan por tintarse de rubio, West está mucho más guapo de moreno.

4. El efecto Vintage se les ha ido de las manos

Somos muy fans de los efectos vintage. De hecho, el efecto Slumber de Instagram es nuestro favorito, pero de ahí a intentar que nuestra foto familiar parezca sacada de un álbum familiar de los años setenta hay un paso. ¡Kim, Kanye, la foto granulada ya no se lleva! Además, esa pared de seto parece sacada del laberinto del resplandor.