La canción más polémica de The Weeknd tiene que ver con Selena Gomez

The Weeknd cerró marzo con el lanzamiento sorpresa de My dear melancholy, un EP con seis canciones que muchos han interpretado como un guiño a su desamor con Selena Gomez.

Fueron pareja entre enero y octubre de 2017 antes de que la cantante volviera a los brazos de Justin Bieber. Y parece que esa ruptura le ha servido a The Weeknd como inspiración para estas nuevas canciones.

En Wasted time asegura que “no puedo olvidarte” y que “las chicas solo te quieren cuando vas ganando”. Pero llega a un punto más ordinario cuando recuerda a esa chica (supuestamente Selena) que “espero que sepas que esta po*** aún es una opción”.

En Try me habla del corazón roto que le dejó su chica. “¿Es que no me echas de menos?”, se pregunta. “La forma en que besé tus cicatrices. La forma en que arreglé tu corazón”, sigue cantando.

Pero la polémica ha llegado por otro lado, por la canción Call out my name en la que muchos han querido ver una referencia al trasplante de riñón al que se sometió la cantante el año pasado.

“Dije que no sentía nada, cariño, pero mentí. Casi corté una parte de mi cuerpo por tu vida. Supongo yo solo fui otra parada en boxes hasta que te decidiste. Tan solo malgastaste mi tiempo”, dice la letra. Y claro, para qué queremos más.

Esa parte que casi se corta, ha hecho pensar a muchos que se refiere al riñón (mira que si se está refiriendo a las rastas). Pero, hay fuentes que no han tardado en desmentir que él fuera una opción en esa intervención.

“Tan sólo es una letra y él sabía que captaría la atención y que la gente la interpretaría exactamente como lo ha hecho, pero en realidad nunca fue a donarle su riñón a Selena”, asegura una persona cercana a Daily Mail.

“Él era su novio en aquel entonces, así que, puede que la idea de someterse a la prueba para ver si era compatible cruzase su cabeza, algo que sería increíblemente raro, pero nunca estuvo a punto de ocurrir”, añade.

Esa misma fuente asegura que la relación entre los dos cantantes “nunca fue tan intensa como él lo está haciendo parecer”.

The Weeknd le canta al desamor. / GettyImages

Y ahí surge la pregunta de si realmente The Weeknd se quedó tan destrozado tras esa ruptura o simplemente está exagerando para darle más profundidad a su música.

“Tú me diste consuelo, pero enamorarme de ti fue error mío”, dice la canción.