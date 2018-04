David Otero, el nuevo viajero del tiempo

Hace unos días os desvelé el título del disco “1980” y esta es la PORTADA! Alguna vez habéis pensado en viajar en el tiempo? En este disco me he atrevido a viajar al pasado, reencontrarme con mi yo de pequeño y con los sonidos que me despertaron mi amor por la música!!! pic.twitter.com/QcOKw9HhGm