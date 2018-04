¿Es este el final de Green Day?

The Longshot. Ese es el nombre del grupo que podría terminar con la existencia de Green Day. ¿Por qué? Porque es la banda que ha creado Billie Joe Armstrong, líder de GD, de forma paralela.

La historia de la música está llena de ejemplos y declaraciones de grupos que dijeron "no, es solo un tiempo de descanso", "necesitamos descansar y volveremos" o "nuestro grupo seguirá adelante" y después se encontraron frente a la cruda realidad.

No queremos decir con esto que Green Day vaya a correr la misma suerte que otros predecesores pero la banda ya anunció en 2016 que se tomaría un respiro en el futuro y lanzó un grandes éxitos un año después (God's favourite band).

Love is for losers será el debut musical de Billy Joe Armstrong bajo el nombre de su nueva banda aunque la fecha de lanzamiento no nos ha quedado muy clara: "Llegará seguramente tarde o temprano. Probablemente temprano".

No es la primera vez que el vocalista y compositor crea o forma parte de una banda paralela pero, a juzgar por lo que se ve en las redes sociales, el cantante parece estar más ilusionado e involucrado que nunca.

¿Llegará antes o después de la película documental de HBO sobre su disco American Idiot?