Se cumplen 50 años de la victoria de Massiel en Eurovisión

Este 6 de abril se cumple 50 años de la primera victoria de España en Eurovisión. El famoso La, La, La de Massiel conquistó Europa en 1968, un año en que el certamen se celebró en el Royal Albert Hall de Londres. Así lo contó el No-Do en aquel momento.

Todos recordamos a María de los Ángeles Santamaría 'Massiel' entonando con soltura ese estribillo universal que nos dejó La, la, la y que cincuenta años después sigue siendo icónico para los seguidores del festival. Todos recordamos también, y con nostalgia, esas imágenes en blanco y negro de la artista bailando ataviada con vestido y peinado sixties. Mira aquí su actuación.

Aquel año 1968, Massiel deslumbró a Europa. Una cantante carismática, con desparpajo y mirada noble sedujo a los diecisiete países que participaron en esa edición. Pero La, la, la también fue responsable de aquella victoria. Era una canción adictiva, con un estribillo coreable en cualquier idioma, lo que la convirtió automáticamente en un himno ecuménico.

Ahora no podemos imaginar ese La, la, la sin Massiel, pero el caso es que no fue la primera opción de España para representarnos en Eurovisión. Antes se pensó en Joan Manuel Serrat para interpretar ese mismo tema. También se valoró, con cierta lógica, enviar a Londres a El Dúo Dinámico, ya que había compuesto la canción.

¿Qué hubiera pasado si alguno de ellos hubiera defendido La, la, la en el concurso? ¿Habrían conseguido los veintinueve puntos que logró la cantante para hacerse con el puesto de honor de Eurovisión? Poco importó entonces y poco importa ahora porque el hecho fue que Massiel le dio a España su primer triunfo eurovisivo.

Ganar Eurovisión me destrozó la vida. Ha declarado a Vanity Fair

Como no podía ser de otra manera, La, la, la fue Número uno de LOS40 un 21 de abril de 1968. Y llegó a serlo tres veces más.

Medio siglo después de ese hito, el imaginario colectivo sigue aplaudiendo aquel éxito que con el tiempo se convirtió en una victoria envenenada para Massiel. Es duro decirlo, pero el La, la, la la ha perseguido durante años. Ella misma lo cuenta a la revista Vanity Fair en la que declara “tendría que haber hecho como Julio Iglesias, quedarme cosechando éxitos en América. Ganar Eurovisión me destrozó la vida”.

En otra entrevista reciente con Papel de El Mundo, la apodada Tanqueta de Leganitos' explica que está cansada de hablar de Eurovisión: "Me aburre". En este mismo artículo cuenta al periodista: "No me hagas hablar de hace 50 años, yo era una niña, era otra vida. Yo además de Eurovisión he hecho una carrera muy larga".

Su actitud es comprensible, pero aquel La, la, la le dio la vida (y la ilusión) a muchos españoles, que aún bajo una horrible dictadura, ni soñaban con Europa o la libertad que ésta representaba.

Gracias Massiel.