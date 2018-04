Spidey vuelve a nuestras vidas

Insomniac Games ha puesto fecha a uno de los lanzamientos más esperados del año en el universo de las consolas: Marvel's Spider-Man.

El próximo 7 de septiembre Spidey volverá a nuestras vidas en exclusiva para PlayStation 4. Un Spidey más veterano y con nuevo y avanzado traje y que resume la mejor tradición del cómic que ha pasado por manos de ilustres como Scott Campbell, Mark Bagley, John Romita Sr., John Romita Jr., Joe Quesada y, por supuesto, Steve Ditko.

La edición Digital Deluxe del juego incluirá un ejemplar del título, así como nuevos capítulos para la historia con la serie de DLC The City That Never Sleeps, disponible después del lanzamiento (con tres capítulos adicionales que incluirán nuevas misiones, villanos y personajes, además de trajes adicionales para Spider-Man).

Y, para todos aquellos que quieran conseguir una figura de Spider-Man además del juego de Marvel´s Spider-Man, ña edición Coleccionista incluirá todo el contenido digital de la edición Digital Deluxe, así como una funda Steelbook que muestra la legendaria araña blanca, un pequeño libro de ilustraciones de Titan Books y una magnífica estatua de Marvel´s Spider-Man creada por Gentle Giant.

La reserva del juego lleva además varios artículos como premio como un pack de trajes para Spidey como Spider-Punk y un par de trajes que se darán a conocer en verano, el artilugio Spider-Drone, un avatar para PSN, un tema original para PS4 diseñado por el popular artista de cómics Adi Granov, o puntos de habilidad adicionales para desbloquear mejoras cuanto antes.

Para acompañar toda esta información, PlayStation ha mostrado un nuevo tráiler de Marvel's Spider-Man.