Esta instagramer ha demostrado que un año sin depilar puede aportar muchas ventajas

No es la primera ni será la última. Sonia Cytrowka es una instagramer polaca de 28 años que, un buen día, decidió que se había cansado de someterse a la esclavitud de la depilación.

Tomó una postura radical y decidió pasarse un año entero sin tocar un solo pelo de su cuerpo y, lo mejor de todo, ir compartiendo el resultado en redes sociales.

Ahora, ha creado un movimiento por el vello corporal que ha hecho que periodistas y grupos organizados de body positive se interesen por ella. Su cambia ha cambiado totalmente por los pelos.

“Me estado depilando desde que tenía 12 años y toda mi vida me he sentido como si fuera menos que otras chicas que no tenían tanto vello corporal. Empecé a seguir otras cuentas de body positive sobre el vello y fue mucho más fácil para mí empezar con mi nueva vida peluda, con el apoyo de otros, tanto hombres como mujeres”, explica.

Y es que no ha dudado en ir contando su experiencia a través de su perfil. Y ahora, después de todos esos meses está encantada con el resultado. “Es tan asombroso que, cuando me permití ser quien realmente soy, esas cosas bellas empezaron a suceder”, escribía, “espero que cada vez más personas dejen de tener miedo a ser ellos mismos. Es un sentimiento realmente liberador. Libérate del juicio de la crítica interna y la opinión pública. ¡Tú también puedes hacerlo!”.

Cytrowska no ha dudado en contar cuál fue el origen de todo. “Hace un tiempo, me prometí a mí misma que no me quitaría el pelo del cuerpo a menos que supiera que afeitarlos es una decisión totalmente mía. Quise que la publicidad dejara de lavarme el cerebro y dejar de pensar: ‘Debería afeitarme porque todo el mundo lo hace’”.

Hizo una lista de tareas para lograr su objetivo.