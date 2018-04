Selena Gomez, su fiesta pijama... y la ausencia de Taylor Swift

Está claro que el 2017 no fue el mejor año para Selena Gomez, pero parece que este 2018 tampoco lo está siendo.

La cantante volvía con Justin Bieber para darse una nueva oportunidad como pareja y el intento ha fracasado una vez más.

Los líos con su madre y el estilo de vida tan diferente de ambos han vuelto a provocar que la cosa no funcionase. Por todo ello, Selena Gomez está viviendo unos momentos bastante tristes y difíciles.

Para airearse y desconectar un poco, la cantante se ha refugiado en sus amigas. Todas han organizado una divertida fiesta de pijamas. En total se han juntado cuatro: Theresa Mingus, Rebeka Walters, Paige Reed y Selena.

¿Dónde está Taylor Swift?

¿En qué ha quedado el tradicional squad que revolucionó el mundo del pop? Esta es la pregunta que puede surgir tras ver la foto. Sin embargo, la respuesta es sencilla.

La pijamada que vemos está compuesta por un grupo de amigas diferente al que compartía con Taylor Swift. Sabemos que la relación que actualmente mantienen las dos estrellas sigue siendo buena y sólo hace falta ver las publicaciones que comparten en las redes sociales.

Sin embargo, el grupo parece que ya no está tan cohesionado como antes. Gigi Hadid, Bella Hadid, Lorde, etc. ya no comparten ese squad tan poderoso que formaban hace algunos años. Entre unas y otras sí que se mantienen ciertas relaciones, pero ya no todas se llevan tan bien como antes.

A pesar de todo, Selena Gomez sí que sigue encontrando en Taylor Swift uno de sus mayores apoyos.