¡Ay, Ay, Ay! Que J Balvin estrena nuevo look y no nos gusta

J Balvin ha demostrado en más de una ocasión que tiene un gran sentido del humor y, de vez en cuando, le gusta sorprender a sus seguidores con alguna de sus bromas. Y acaba de volverlo a hacer.

“Ya saben que a mí siempre me gusta innovar”, aseguraba en un vídeo que ha colgado en Instagram para presentar su nuevo look. Porque sí, aunque ya sabíamos que le gusta jugar con su imagen y cambiar de vez en cuando, la verdad es que no nos esperábamos esto.

Últimamente le habíamos visto con el pelo muy cortito, unas veces oscuro y otras, amarillo pollito. Y es que jugar con el pelo es algo bastante habitual en él, se atreve con todo. Pero hacía tiempo que no le veíamos con el pelo largo y nos ha dado esa posibilidad.

Se ha puesto una peluca para lucir “un pelo lacio y sedoso”. Y no tengo claro que me gusta menos, si la melena que se ha puesto o el pañuelo con el que ha decidido adornarlo. Que no es que sea una mala combinación pero no le pega mucho.

Claro que habrá muchos que piensen totalmente diferente que por algo Balvin se ha convertido en uno de los referentes de estilo más destacados del momento. ¿Y a ti? ¿Te convence este nuevo look del colombiano?

Le gusta la moda, le gusta innovar y no le teme al riesgo y eso ya es de valorar. Lo que está claro, con este tipo de bromas, es que está feliz y no es para menos. Equis, su vídeo junto a Nicky Jam tiene ya más de 400 millones de reproducciones.

Seguro que a más de uno no le importaría ponerse una peluca si llegara a conseguir cifras así de astronómicas. No es de extrañar que se sienta afortunado y agradecido: "Gracias a Dios puedo sonreír !!! Y contagiar de buena vibra a los demás", escribía en sus redes junto a esta fotografía.